Vasco só empata e perde liderança para o Bangu Com gol de Alecsandro a 10 minutos do fim, o Vasco empatou por 1 a 1 e evitou o vexame de perder para o Resende em São Januário. Porém, o líder do Grupo B passou a ser o Bangu, que bateu o Nova Iguaçu por 2 a 1.