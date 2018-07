Vasco tenta definir compra de Talismã

O Vasco espera resolver nos próximos dias a compra de 50% dos direitos econômicos do meia Bernardo, de 21 anos, apelidado de "Talismã" pela torcida. Para concluir o negócio, o clube deve depositar ao Cruzeiro, até 31 de dezembro, € 3,5 milhões (R$ 8,4 milhões).

O jogador foi decisivo em partidas das Copas do Brasil e Sul-Americana, e também no Campeonato Brasileiro. Na penúltima rodada do Brasileirão, foi de Bernardo o gol da vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, aos 45 do segundo tempo, que garantiu à equipe chegar ao último jogo com chance de ser campeã.

Flamengo. O clube espera resolver em 10 dias a situação do meia Thiago Neves, emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. O atleta tem contrato com o clube saudita por mais três anos. Para manter o meia, o Flamengo terá de comprar os direitos econômicos do atleta, já que os dirigentes do Al Hilal não aceitam renovar o empréstimo.

Fluminense. O empresário do lateral-direito Mariano confirmou ontem o acerto do jogador com o Bordeaux, da França. O clube tenta agora contratar o lateral-direito do Figueirense, Bruno Vieira. O presidente do Flu, disse ontem que o grande reforço para a disputa da Libertadores será a manutenção do elenco.