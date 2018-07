Vasco vence clássico e está na semifinal Apesar de o Fluminense abrir o placar com Tiago Neves, no primeiro tempo, foram os dois gols de Alecsandro que deram ao Vasco a vitória por 2 a 1 no clássico carioca, ontem no Engenhão. Com o resultado, o Vasco, no Grupo B, chega a 15 pontos e se torna o primeiro clube a se classificar para as semifinais da Taça Guanabara, com duas rodadas de antecedência.