Vasco vence com tranquilidade e Bota decepciona

Apesar da chuva forte sobre Macaé no horário da partida e do gramado ruim e encharcado do Estádio Cláudio Moacyr, o Vasco jogou razoavelmente bem na tarde de ontem e venceu com tranquilidade o Duque de Caxias por 3 a 1.

Além de colocar o time cruzmaltino com 6 pontos na vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara - o Fluminense, também com 6 pontos, lidera por ter melhor saldo de gols - , a vitória deverá servir para esfriar os bastidores do clube que andaram quentes nos últimos dias após a troca de farpas entre jogadores e diretoria por causa de salários atrasados.

O placar foi aberto por Juninho Pernambucano em chute de fora da área, aos 27 do 1.º tempo. Os outros gols só saíram na segunda etapa. Gilcimar chegou a assustar a torcida vascaína ao empatar a partida para o Duque de Caxias aos 9. Quatro minutos depois Alecsandro desempatou para o Vasco e, aos 29, Diego Sousa deu números finais: 3 a 1.

O Vasco volta a campo na quarta-feira pela terceira rodada da Taça Guanabara para enfrentar o Bangu, em Moça Bonita. O Duque de Caxias também joga no mesmo dia, em Friburgo, contra o Friburguense.

O Botafogo foi o outro time grande que jogou ontem pela segunda rodada. Em Moça Bonita, não passou de um empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu. O Alvinegro é vice-líder do Grupo A, com 4 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo (melhor saldo) e do Nova Iguaçu (3.º colocado).

O resultado foi o grande decepção para a torcida botafoguense, já que o time havia mostrado um futebol até empolgante em sua estreia no Campeonato Carioca, quando venceu o Resende por 3 a 1. Ontem, porém, a equipe estava irreconhecível. Mostrando pouco futebol e pouca organização. O atacante uruguaio Loco Abreu, que fizera uma partida muito boa no primeiro jogo, não apareceu.

Como o Nova Iguaçu também não mostrou talento ofensivo suficiente para vencer, o placar só poderia ficar mesmo em branco após os 90 minutos. Ainda assim o time da Baixada Fluminense reclamou muito de um impedimento polêmico marcado pelo árbitro quando Mossoró estava cara a cara com o goleiro Jefferson.

A partida teve público pagante de apenas 2.151 pessoas e renda de R$ 47.035. Na quarta-feira, o Botafogo visita o Madureira, enquanto o Nova Iguaçu encara, na quinta-feira, o Bonsucesso como visitante.

Nos outros dois jogos disputados ontem, o Resende venceu, pelo Grupo A, o lanterninha Olaria por 3 a 2. Já pelo Grupo B, Americano e Boavista empataram por 1 a 1. O Boavista chegou a abrir o marcador, com Somália, e se tivesse mantido o resultado estaria com os mesmos 6 pontos de Fluminense e Vasco.