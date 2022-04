Veja a lista de brasileiros já classificados para o Mundial de natação de Budapeste

Matheus Gonche e Vinicius Lanza garantiram, nesta sexta-feira, vaga no Mundial de Budapeste de natação, ao atingirem índice durante a disputa do Troféu Brasil de Natação, realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio.

Gonche venceu a prova com o tempo de 51s60, enquanto Lanza foi o segundo colocado, com 51s82. "Difícil pegar mais um índice. Sabia que era difícil, mas não era impossível. Estou muito feliz com o meu desempenho aqui no Troféu Brasil", disse Gonche, que já estava garantido nos 200m borboleta e 4x100m medley.

Lanza também estava eufórico. "Um alivio ter conquistado a minha vaga para este Mundial. Fico muito feliz de fazer parte novamente da seleção brasileira. Quero agradecer ao Minas por todo apoio e confiança no meu trabalho."

No feminino, Viviane Jungblut, que já tinha índice nos 400m e 1500m, também carimbou o passaporte nos 800m livre, ao completar a prova em 8min30s84. Gabrielle Roncatto, com 8min35s29, obteve seu primeiro índice.

"Meu objetivo era fazer o índice nas provas e consegui. Não sei se vou conseguir nadar todas as provas, pois ainda depende da seletiva de águas abertas", disse Viviane, referindo-se à seletiva a ser realizada na próxima semana, em São Bernardo do Campo.

"Aliviada, porque foi a competição turbulenta para mim. O sorriso das pessoas que estão torcendo por mim me deu muita força para poder conquistar essa vaga", afirmou Gabrielle.

O Troféu Brasil termina neste sábado, com eliminatórias sempre às 9h30 e finais às 18 horas.

Veja a lista de classificados até o momento:

Fernando Scheffer - 200m livre (finalista olímpico), 400m livre e 4x200m livre

Guilherme Costa - 800m livre (finalista olímpico) e 400m livre

Bruno Fratus - 50m livre (finalista olímpico)

Leonardo de Deus - 200m borboleta (finalista olímpico)

Jhennifer Conceição - 100m peito

Stephan Steverink - 400m medley

Viviane Jungblut - 400m livre, 800m e 1500m livre

Beatriz Dizotti - 1500m livre

João Gomes Jr - 50m peito

Nicholas Santos - 50m borboleta

Stephanie Balduccini - 200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre

Giovanna Diamante - 4x100m e 4x200m livre

Aline Rodrigues - 4x200m livre

Maria Paula Heitmann - 4x200m livre

Vinicius Assunção - 4x100m e 4x200m livre

Breno Correia - 4x200m livre

Murilo Sartori - 4x200m livre

Ana Vieira - 4x100m livre

Giovana Medeiros 4x100m livre

Gabriel Santos - 100m, 4x100m livre e 4x100m medley

Marcelo Chierighini - 100m e 4x100m livre

Felipe Ribeiro - 4x100m livre

Matheus Gonche - 100m e 200m borboleta e 4x100m medley

Vinicius Lanza - 100m borboleta

Gabrielle Roncatto - 800m livre

Guilherme Basseto - 4x100m medley

Felipe França - 4x100m medley