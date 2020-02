Veja as principais notícias do Esporte que você perdeu enquanto curtia o Carnaval

Com o fim do Carnaval, é comum que, nesta quarta-feira de cinzas, você queira se atualizar sobre o que aconteceu durante os quatro dias de folia. Para te ajudar, o Estado reuniu os dez fatos mais relevantes no Esporte, seja no Brasil ou no mundo, que foram notícia enquanto você curtia o feriado. Teve tropeço do Corinthians, Neymar expulso, adeus a Kobe Bryant e sua filha Gianna, Flamengo campeão, jogos do Italiano adiados por conta do coronavírus e outros destaques.

Alexandre Pato e Daniel Alves desfilam no São Paulo

Alexandre Pato e Daniel Alves comandaram a goleada do São Paulo sobre o Oeste por 4 a 0, na Arena Barueri. Cada um marcou dois gols. O atacante encerrou uma seca de mais de seis meses. O triunfo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista deu fim a uma sequência de três tropeços da equipe treinada por Fernando Diniz.

Tropeço do Corinthians e protesto

A crise foi instaurada no Corinthians depois que o time de Tiago Nunes foi derrotado de virada por 2 a 1 para o Água Santa, em Diadema, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Diante da má fase da equipe alvinegra, torcidas organizadas fizeram um protesto nesta quarta-feira, horas antes do duelo contra o Santo André, melhor time do Paulistão, cobrando diretoria, técnico e jogadores.

Derrota do Santos e Jesualdo pressionado

O Santos é líder do Grupo A do Paulistão, com 11 pontos, mas o técnico Jesualdo Ferreira está pressionado no cargo. A pressão aumentou depois que o time alvinegro foi superado pelo Ituano por 2 a 0, em Itu. No próximo sábado, o Santos tem clássico contra o Palmeiras no Pacaembu.

Flamengo campeão de novo

O Flamengo conquistou seu segundo título em uma semana. Depois de levantar a taça da Supercopa do Brasil, o time rubro-negro venceu o Boavista por 2 a 1 no domingo, no Maracanã, e foi campeão da Taça Guanabara. Se triunfar diante do Independiente Del Valle, do Equador, nesta quarta, a equipe de Jorge Jesus erguerá o terceiro troféu em dez dias.

Zebra no Rio Grande do Sul

O Caxias desbancou o Grêmio e ficou com o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O time do jovem treinador Rafael Lacerda, de apenas 35 anos, surpreendeu ao vencer os comandados de Renato Gaúcho na final por 1 a 0. Com isso, garantiu vaga na final do Estadual.

Neymar expulso

Neymar voltou a estar no centro de polêmica. O craque brasileiro foi expulso nos acréscimos da vitória por 4 a 3 do Paris Saint-Germain sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês. O camisa 10 recebeu o segundo amarelo depois de dar uma rasteira em Adli.

Coronavírus adia jogos do Italiano

O temor causado pela chegada do coronavírus, agora denominado Covid-19, a duas regiões da Itália, Vêneto e Lombardia, causou o adiamento de quatro partidas da 25.ª rodada do Campeonato Italiano. Os jogos Inter de Milão x Sampdoria, Atalanta x Sassuolo, Verona x Cagliari e Torino x Parma foram adiados e ainda não têm data para ocorrer.

Show de Lionel Messi

Lionel Messi foi o grande destaque do Barcelona ao marcar quatro gols no passeio por 5 a 0 sobre o Eibar, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O craque argentino é o artilheiro do torneio, com 18 gols.

Liga dos Campeões

Quatro jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões foram disputados nesta terça-feira e quarta. Barcelona e Napoli empataram em 1 a 1 na Itália, o Bayern de Munique fez 3 a 0 no Chelsea fora na Inglaterra, o Lyon venceu a Juventus por 1 a 0 na França e o Manchester City passou pelo Real Madrid por 2 a 1, de virada, na Espanha.

Adeus a Kobe Bryant e Gianna

Milhares de pessoas se reuniram na segunda-feira em Los Angeles, no Staples Center, ginásio do Los Angeles Lakers, para dar adeus a Kobe Bryant, astro da NBA, e sua filha Gianna Bryant, de 13 anos. Os dois foram vítimas fatais de um acidente de helicóptero ocorrido há um mês, na Califórnia.

KOBE