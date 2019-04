Vela do Brasil fatura duas vitórias em dia de disputas do Troféu Princesa Sofia

A equipe brasileira de vela que disputa o Troféu Princesa Sofia, em Palma de Mallorca, na Espanha, conquistou duas vitórias nas regatas realizadas nesta terça-feira. No segundo dia da competição, a medalhista olímpica Fernanda Oliveira e Ana Barbachan ganharam a terceira prova da classe 470 feminina e agora figuram em quarto lugar na classificação geral, com 17 pontos perdidos.

Com mais de 1.200 velejadores inscritos de 68 países, o Troféu Princesa Sofia abre o calendário europeu de competições de classes olímpicas e o Brasil está sendo representado por 22 atletas nesta edição da competição.

Dois destes representantes são as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, medalhistas de ouro nos Jogos do Rio-2016, que conquistaram mais um primeiro lugar e ocupam a terceira posição na classificação geral da classe 49er FX, com 20 pontos perdidos.

Outro destaque brasileiro nestes dois primeiros dias de disputa em Palma de Mallorca é a dupla formada por Geison Mendes e Gustavo Thiesen na classe 470 masculina. Os velejadores gaúchos completaram duas das quatro regatas disputadas em segundo lugar e figuram na sexta colocação na classificação geral, com 13 pontos perdidos.

Na classe Laser, por sua vez, o Brasil conta com dois velejadores no grupo dos 25 primeiros, classificados para a flotilha de ouro, que reúne os atletas que competirão por um lugar na medal race. Bruno Fontes está na 18ª colocação, com 21 pontos perdidos, e o bicampeão olímpico Robert Scheidt é o 23º, com 25. Além deles, João Pedro Souto de Oliveira é o em 62º, com 52 pontos perdidos nesta classe.

Já na Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino aparecem em nono lugar na classificação geral, com 27 pontos perdidos, enquanto na RS:X feminina Bruna Martinelli está na 14ª posição (24 pontos perdidos). Na Finn, Jorge Zarif ocupa o 15º lugar (19 pontos perdidos).

A competição continuará nesta quarta-feira, com início das regatas previsto para ocorrer às 6 horas (de Brasília), enquanto as disputas decisivas por medalhas estão agendadas para sábado.