Vela do Brasil garante mais uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020

A vela do Brasil garantiu nesta sexta-feira mais uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino conquistaram a classificação olímpica na classe Nacra 17 durante a disputa do Mundial da modalidade, em Aarhus, na Dinamarca.

Samuel e Gabriela se juntaram a João Pedro Souto de Oliveira, na classe Laser, e Martine Grael e Kahena Kunze, na 49er FX. Eles já haviam obtido a vaga na quinta-feira. O Mundial da Dinamarca é a primeira competição da modalidade que concede vagas na Olimpíada de daqui a dois anos.

A dupla obteve a classificação ao avançar em quinto lugar para a regata da medalha, com 81 pontos perdidos. No domingo, eles têm chances de brigar por medalha. Nesta sexta, nas três regatas disputadas, eles obtiveram um 16º lugar, um oitavo e um décimo posto. Ao longo da semana, Samuel e Gabriela estiveram entre os dez melhores de sua classe.

Também pela Nacra 17, os também brasileiros João Bulhões e Bruna Martinelli ficaram na 21ª colocação ao fim da participação da dupla na competição, com 180 pontos perdidos.

Outros velejadores do País também encerraram suas participações no Mundial nesta sexta, em outras classes. Na 49er, Carlos Robles e Marco Grael ficaram em 26º lugar, com 157 pontos perdidos. Na RS:X feminina, Patrícia Freitas foi a 20ª colocada, com 142 pontos perdidos. E na RS:X masculina, Brenno Francioli foi apenas o 71º, com 223 pontos perdidos.

No sábado, as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze buscam a medalha na última regada da classe 49er FX, a partir das 9h45 (horário de Brasília). Elas estão em quinto lugar na disputa.