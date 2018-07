Vela e natação fazem Brasil atingir 142 vagas olímpicas

No Mundial de Vela, encerrado no domingo, em Perth, na Austrália, o Brasil conseguiu a classificação em sete das 10 classes olímpicas, mas ainda não definiu os velejadores que irão representar a seleção nos Jogos de Londres - os atletas serão apontados apenas nas seletivas nacionais em 2012.

A vela brasileira garantiu a vaga olímpica nas classes Finn, RS:X Feminina, RS:X Masculino, Laser Standard, Laser, Star e 470 Feminino. E nas outras três, ainda terá a chance de classificação nos campeonatos mundiais de cada uma: Match Racing, em fevereiro, 470, em maio, e 49er, também em maio.

No caso da natação, o Campeonato Brasileiro, também encerrado no último domingo, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio, definiu mais cinco classificados para a Olimpíada de Londres, que se juntaram aos outros oito nadadores do Brasil que já tinham garantido a vaga olímpica anteriormente.

Os cinco novos classificados da natação foram Graciele Hermann (50 metros livre), Joanna Maranhão (400 metros medley), Nicolas Oliveira (100 metros livre), João Gomes Júnior (100 metros peito) e Henrique Barbosa (200 metros peito). Mas os demais nadadores brasileiros ainda terão mais três competições para conseguir o índice olímpico, previstas para os meses de março, abril e maio.