Veleiro de Martine Grael chega em Itajaí e confirma 3º lugar na Volvo Ocean Race

A equipe holandesa AkzoNobel, da brasileira campeã olímpica Martine Grael, chegou nesta quinta-feira em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, e finalizou a sétima etapa da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo, na terceira colocação.

+ Barco holandês vence etapa da Volvo Ocean Race finalizada em Itajaí

Foi o terceiro pódio consecutivo da equipe, que vem de vitória na etapa de Auckland, na Nova Zelândia, e também fechou com o bronze em Hong Kong. Com os resultados, o veleiro holandês permanece na quarta colocação na classificação geral.

Martine comemorou a chegada. "Participar dessa competição tem sido muito legal. Essa última etapa precisou de muitos bons velejadores e foi uma grande experiência", afirmou a brasileira medalhista de ouro nos Jogos do Rio, na classe 49er FX.

Os dois primeiros colocados dessa sétima etapa, o holandês Team Brunel e o chinês Dongfeng Race Team, respectivamente, finalizaram o percurso na terça-feira. Ainda há dois veleiros na disputa da perna brasileira: o das Nações Unidas, Turn The Tide On Plastic, e o espanhol da Mapfre, que devem chegar, respectivamente no sábado e no domingo.

Durante a etapa houve a desistência de duas equipes. O veleiro norte-americano /dinamarquês, Vestas 11th Hour Racing, teve o mastro quebrado e agora corre contra o tempo para voltar na próxima etapa. O chinês SHK/Scallywag abandonou após a tragédia envolvendo seu tripulante John Fisher, que se perdeu no mar.

Com duração de 16 dias para o vencedor, o percurso finalizado na terça foi considerado um dos mais difíceis da história da competição. Os ventos fortes, as ondas gigantes, e a neve trouxeram dificuldades para todas as embarcações.

Com a segunda colocação, o chinês Dongfeng Race Team deve desbancar o espanhol Mapfre da liderança geral. A próxima etapa, com início em Itajaí, terá início no dia 22, com trajeto de 5.700 milhas náuticas (10 mil quilômetros) até a cidade norte-americana de Newport. A Volvo Ocean Race conta com 11 etapas, no total.