Velejador Jorge Zarif é campeão mundial na classe Finn

TALLINN - Jorge Zarif colocou neste sábado a vela brasileira no topo do mundo na classe Finn. O velejador, de apenas 20 anos, conquistou o título mundial ao terminar a última regata, a Medal Race, na nona colocação. Assim, faturou o título do Mundial da classe Finn, a Finn Gold Cup, realizado em Tallinn, na Estônia.

O Brasil não obtinha o título mundial da classe Finn desde 1972, quando Jörg Bruder faturou a terceira das suas três conquistas - as outras três foram garantidas em 1970 e 1971. E agora Zarif encerrou esse longo jejum, um mês apenas ser campeão mundial júnior.

Zarif chegou para a disputa da Medal Race com uma vantagem de 19 pontos para o segundo colocado, o britânico Edward Wright. Por isso, neste sábado, o brasileiro só precisava completar a regata decisiva para garantir o título mundial. Assim, ele não se preocupou em lutar pela vitória e terminou a etapa na nona colocação entre os dez participantes, o que foi suficiente para se sagrar campeão.

Com 63 pontos, Zarif faturou o título, seguido por Wright, com 70 pontos, e pelo holandês Pieter-Jan Postma, que venceu a Medal Race e garantiu o terceiro lugar, com 71 pontos. Bruno Prada, o outro brasileiro que participou do Mundial da classe Finn terminou a disputa apenas na 67ª colocação entre 86 participantes.