Velejadoras britânicas são assaltadas após treino no Rio

As velejadoras britânicas Hannah Mills e Saskia Clark foram assaltadas por homens com facas no Rio de Janeiro, onde elas estão treinando para os Jogos Olímpicos de 2016, disseram as atletas no Facebook.

Mills e Clark, campeãs mundiais de 2012 e medalhistas de prata na Olimpíada de Londres na categoria 470, ficaram abaladas, mas não se feriram no incidente desta semana.

"Nossa deliciosa caminhada de volta do clube de vela para o hotel se tornou bastante desagradável quando dois homens armados com facas correram em nossa direção, nos empurraram e pegaram tudo que tínhamos", afirmou a dupla na quarta-feira à noite.

"Junto com as coisas que realmente valiam alguma coisa, o mais irritante agora é a nossa lycra que usamos para velejar que foi levada... inacreditável", completou.

O Rio de Janeiro será a primeira cidade sul-americana a sediar os Jogos Olímpicos, mas há preocupações sobre a segurança e as condições de navegação devido à poluição na Baía de Guanabara.