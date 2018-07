Vélez e Iquique tentam se recuperar de derrota Vélez Sarsfield e Deportes Iquique se enfrentam hoje, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo 4 da Libertadores sob pressão. Derrotadas na estreia - 1 a 0 para o Emelec e 2 a 1 para o Peñarol, respectivamente -, as equipes necessitam de um resultado positivo para seguir com boas chances de classificação para as oitavas de final. No Vélez, Fernando Tobio, suspenso, será substituído por Fabián Cubero. No chileno Iquique, o técnico argentino Cristian Díaz considera o empate bom resultado. Pelo Grupo 8, o Huachipato, que vem de vitória sobre o Grêmio, recebe no Chile o Caracas, que perdeu em casa para o Fluminense. Ontem, pelo Grupo 4: Peñarol 1 x 0 Emelec.