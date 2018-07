Velocidade jamaicana faz o mundo comer poeira nos Jogos Olímpicos

A Jamaica dominou amplamente as provas individuais de velocidade nos Jogos Olímpicos de Pequim: venceu os 100m e os 200m tanto no masculino como no feminino. Aliás, o pódio nos 100m feminino foi todo jamaicano, com Shelly-Ann Fraser (10s78), seguida por Sherone Simpson e Kerron Stewart, empatadas com 10s98.

Em Londres, o país caribenho tem sua hegemonia ameaçada. Se ainda não apareceu ninguém capaz de rivalizar com Usain Bolt, no feminino os Estados Unidos veem ótimas chances de retomar a supremacia nos 100m, com Carmelita Jeter.

A americana é a mulher mais rápida na prova depois de Florence Griffith-Joyner, recordista mundial com 10s49. Jeter cravou 10s70 em junho do ano passado. Depois, no Mundial de Daegu, ela confirmou sua excelente condição ao conquistar a medalha de ouro.

Por incrível que pareça, Jeter, que já tem 32 anos, nunca participou de uma Olimpíada. Nas seletivas norte-americanas para Pequim, ela não chegou à final.

Depois de se questionar, Jeter trocou de treinador. Recorreu a John Smith, considerado o melhor técnico do mundo, e que teve o nome ligado ao escândalo de doping da Balco, sem contudo ter sido comprovada sua culpa.

Os resultados de Jeter melhoraram em pouco tempo. Tanto que a evolução tardia, e sob o comando de um técnico com passado suspeito, logo levantou suspeitas. “É muito frustrante quando você corre rápido, a primeira coisa que as pessoas pensam é em doping. É triste que ninguém pense que o atleta está treinando duro e fazendo tudo corretamente”, lamentou, em entrevista ao jornal norte-americano USA Today. A velocista nunca foi flagrada no doping.

Enquanto isso, Fraser foi suspensa por ter testado positivo para a substância oxicodona, analgésico encontrado em remédios contra dor de dente. Ela ficou afastada das competições de junho a dezembro do ano passado.

Hoje, a mais afiada adversária jamaicana de Jeter nos 100m é Veronica Campbell-Brown, que correu em 10s76 no ano passado. Ela é a atual bicampeã olímpica nos 200m. Nessa prova, aliás, derrotou Jeter em Daegu.

A questão de honra na Jamaica hoje é vencer no 4x100m. As caribenhas deixaram o bastão correr e foram eliminadas em Pequim.