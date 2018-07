Velocista Alan Fonteles quer enfrentar jamaicano Usain Bolt

MADRI/RIO - O velocista Alan Fonteles, campeão paralímpico dos 200 metros, revelou o desejo de enfrentar Usain Bolt. "Ele é um ídolo, uma referência para mim. É um atleta no qual eu me espelho", disse o brasileiro, em um evento sobre o esporte inclusivo realizado em Madri.

E Bolt, no Rio, já aceitou o duelo. "É claro que eu toparia, seria um prazer. Levaria a prova com tanta seriedade como contra qualquer outro competidor", disse o jamaicano, que conquistou o bicampeonato olímpico dos 200 m, em Londres, com o tempo de 19s32. Alan venceu o sul-africano Oscar Pistorius, até então considerado favorito para o título na classe T44 (amputados), com a marca de 21s45.

A vontade de enfrentar Bolt não significa que Alan pretenda começar a disputar provas convencionais, como Oscar Pistorius. Após uma prata em Pequim/2008, aos 16 anos, e a vitória em Londres, seu sonho, agora, é repetir o ouro paraolímpico nos Jogos do Rio, em 2016. "Quero vencer em casa, diante da minha torcida."