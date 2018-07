Velocistas de Trinidad ficam fora do Mundial por doping

A federação disse que a retirada era "relacionado a questões de doping", acrescentando que foi notificada na última quinta-feira pela Associação Internacional de Federações de Atletismo e disse ser "prematuro e inapropriado" comentar o caso enquanto ainda estiver sendo tratado.

Baptiste, de 26 anos, estabeleceu um novo recorde nacional, com 10s83, este ano e tinha o terceiro melhor tempo do ano nos 100 metros, o que a tornava uma candidata a conquistar medalha no Mundial de Atletismo. Também por causa de doping, a disputa feminina dos 100 metros já havia ficado sem a presença da jamaicana Veronica Campbell-Brown, prata no Mundial de 2011.

A federação de Trinidad e Tobago explicou que Semoy Hackett também ficou fora da competição em Moscou por causa de doping. "A ausência de ambas as atletas está relacionada com casos de doping em vários graus e complexidade", disse o comunicado.

Hackett, de 24 anos, foi suspensa por seis meses por ter dado positivo em exame antidoping em 2011. Por causa disso, Trinidad e Tobago perdeu a quarta colocação no revezamento 4x100 metros no Mundial de 2011, em Daegu, na Coreia do Sul.