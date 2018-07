Vem aí Bagunção-2014?

A tormenta no âmbito esportivo pode pegar de jeito o STJD. O tribunal lascou 5 a 0 na pretensão da Lusa de permanecer na Primeira Divisão, ao condená-la por escalar irregularmente um jogador. Os auditores afirmaram, com garbo, que a decisão unânime se baseou em questão técnica. O time paulista desrespeitou o artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mereceu perder quatro pontos (3 por usar o atleta e um pelo empate por 0 a 0 com o Grêmio) e, como consequência, despencou pra Série B. Consciências ficaram tranquilas.

Mas eis que surge um fato que pode levar a reviravolta nessa trama sinistra. O Blog do Juca Kfouri publicou, no final da tarde de ontem, artigo de Carlos Eduardo Ambiel, advogado e mestre de Direito, em que se constata que o tal artigo 133 do CBJD está fora de moda. Ou, para trocar em miúdos, é ilegal.

Como assim?! O professor recorda que o CBJD, de julho de 2009, tem natureza de Resolução Administrativa do Conselho Nacional do Esporte. E entrou em conflito com uma Lei Federal (o Estatuto do Torcedor), de julho do ano seguinte, que lhe é superior.

Onde pega a roda da história? Vamos lá, com calma, seguir o raciocínio do especialista. Por ele, o CBJD considera válida decisão tão logo seja divulgada pelo tribunal. Ali, na hora, fresquinha, com ou sem a presença dos interessados. Héverton foi suspenso na sexta-feira, dia 6; portanto, deveria cumprir a pena na primeira oportunidade em que a Lusa entrasse em campo. Foi no domingo, 8. Como o rapaz jogou 15 minutos, entornou o caldo da equipe.

O Estatuto do Torcedor, porém, diz que as sentenças do tribunal esportivo só valem a partir do momento em que sejam publicadas no site da CBF. E isso aconteceu só na segunda-feira, dia 9, às 18h45. Dali em diante, Héverton ficava sem condições de ser escalado. Como jogou no domingo, estaria tudo ok.

E agora José? Imagine a confusão que isso pode provocar. Suponhamos que o Pleno do STJD por coerência - e assim se espera, diante dos arrazoados da sessão do início da semana - se renda aos aspectos técnicos da pendenga, volte atrás e devolva os 4 pontos para a Lusa. Ela passa ter 48 no total, novamente, dois a mais do que o Fluminense, e se safa da degola. O Tricolor é quem vai para a Segundona. Fica tudo como indicavam resultados após a 38.ª e última rodada disputada no campo.

Engano. Tem o Flamengo. Como escalou André Santos de maneira irregular (também sem cumprir suspensão), foi julgado e perdeu quatro pontos. Baixou de 49 para 45 pontos. Desse jeito, a turma rubro-negra estaria atrás do Flu (46) e ocuparia a maldita quarta vaga do descenso. Mas André Santos teve julgamento no mesmo dia que Héverton. Então, o Flu... Mas o advogado do Flu já entrou em cena e diz que a tese é furada.

Outro panorama plausível. A Lusa tem razão, mas o Pleno do STJD mantém a sentença. Daí, ela parte pra Justiça Comum e o tempo fecha de vez. O País no clima de Copa, o mundo de olho na gente e a viola a cantar nos gabinetes de advogados e juízes. De quebra, a pressão da Fifa, que tem horror à interferência de legisladores fora do meio futebolístico.

Diante desse imbróglio lhe parece absurdo, caro leitor, que se faça um pacto e se acomodem todos, os que desceram e os que subiram? Não é tão fora de propósito assim. Por isso, nas mídias sociais já aparecem nomes para a eventual competição diferente em 2014: Ricardão, Tapetão, Marinzão, Zezão, Vergonhão, Manezão. Gostei de Bagunção. Adequado.

Quer saber? Vou até ali e já volto. Obrigado pela paciência e carinho em 2013. Nos vemos em janeiro. Paz.