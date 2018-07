Vencedor da Maratona de Boston homenageia vítimas

BOSTON - O vencedor da Maratona de Boston deste ano devolveu sua medalha de ouro ao prefeito local, Thomas Menino, como forma de tributo à cidade e às pessoas mortas no atentado com bombas que aconteceu perto da linha de chegada. Lelisa Desisa fez a homenagem neste domingo, pouco mais de dois meses depois do incidente, que deixou três mortos e centenas de feridos.

"O esporte tem o poder de unificar e conectar as pessoas ao redor do mundo. O esporte nunca deveria ser usado como campo de batalha", disse o atleta etíope, em cerimônia realizada neste domingo.

A entrega da medalha por parte de Desisa aconteceu pouco antes da B.B.A. 10km, primeira grande prova de atletismo realizada em Boston desde o atentado de 15 de abril. Como forma de homenagear as vítimas, milhares de cidadãos locais foram às ruas participar da prova. As vagas para a competição foram todas vendidas em 13 horas.

"Deixe-me falar para vocês. Como prefeito de uma grande cidade pelos últimos anos, eu nunca vi Boston se unir tanto como tem feito desde os ataques", disse Thomas Menino para a população. "Obrigado por fazer Boston mais forte."

Antes do início da prova deste domingo, um minuto de silêncio foi respeitado como forma de homenagear as três pessoas mortas no atentado e o policial Sean Collier, morto com um tiro na busca pelos suspeitos.