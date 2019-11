Vencedores da Maratona de Nova York receberão R$ 400 mil

A Maratona de Nova York não é uma prova tão rápida como a de Berlim, por exemplo, mas mesmo assim atrai grandes atletas internacionais. O domínio nos últimos anos tem sido dos africanos e um brasileiro, Marilson Gomes dos Santos, já venceu duas vezes (2006 e 2008). Ele, inclusive, entrou no Hall da Fama da prova e se emocionou. "Estou honrado por fazer parte do seleto grupo de pessoas", disse.

Para esta edição, os campeões da elite masculina e feminina embolsarão US$ 100 mil (cerca de R$ 400 mil) cada. No total, serão distribuídos mais de US$ 900 mil (R$ 3,6 milhões) em premiação para as diversas categorias. A primeira largada, marcada para 9h30 (horário de Brasília), será para a disputa de cadeirantes. A elite feminina parte às 10h10 e a masculina às 10h40.

Na primeira edição da prova, em 1970, 127 atletas largaram e apenas 55 ultrapassaram a linha de chegada. A vitória foi do norte-americano Gary Muhrcke, que correu o percurso em 2h31min38s. Com o passar dos anos, a disputa foi ficando cada vez mais internacional, os tempos mais rápidos e a quantidade de pessoas aumentou exponencialmente.

Na última edição, no ano passado, 52.814 pessoas participaram da prova e a vitória ficou com o etíope Lelisa Desisa no masculino e a queniana Mary Keitany no feminino. Com um percurso passando por grandes cartões-postais da cidade, e a chegada no Central Park, muita gente opta por competir lá também pelo glamour.

Are you running the #TCSNYCMarathon this Sunday? Count your miles toward the TCS New York City Marathon - Virtual 26.2M powered by @Strava and join the world in the virtual marathon! Learn more and register here: https://t.co/n1zQjOqXs5 pic.twitter.com/gTkg5d31FZ — New York Road Runners (@nyrr) October 29, 2019

Só para se ter uma ideia, a inscrição para a Maratona de Nova York, para pessoas que não moram nos Estados Unidos, custa US$ 358, o equivalente a R$ 1.438. Para o brasileiro, é um valor bem significativo, mesmo sendo uma prova com boa estrutura de hidratação e suporte médico durante todo o percurso.

O domingo marcará ainda o retorno da tricampeã da prova Mary Keitany, do Quênia. Apesar do favoritismo, ela mostra humildade e garante que tem adversárias à altura. No masculino, o destaque é Lelisa Desisa, campeão no ano passado e que chega motivado por ter conquistado a medalha de ouro na maratona recentemente em Doha, no Mundial de Atletismo.

A Maratona de Nova York fecha o calendário das competições Majors, que incluem outras seis provas de grande nível internacional: as de Tóquio, Boston, Londres, Berlim e Chicago. Todas já foram realizadas neste ano e a de Nova York fechará esse calendário de enorme prestígio entre os principais corredores do mundo.