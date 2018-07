Venda antecipada de entrada espanta torcedor de ocasião

SÃO PAULO - Organizar um sistema eficiente de venda antecipada de ingressos é a melhor maneira de os clubes conseguirem a garantia de receitas expressivas com o público que frequenta os estádios. Essa é uma das conclusões do levantamento "Estudo da demanda por ingressos no futebol brasileiro", elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

O trabalho acadêmico que tomou como base a análise do público pagante em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro entre 2004 a 2009 - os dados constam de borderôs e súmulas de 2.481 partidas -, considera que a antecipação da venda evita que a arrecadação de um clube com a bilheteria fique sujeita a fatores como a boa fase do time mandante e as condições climáticas no dia em que ela será realizada.

"Essas variáveis influenciam, mas é fundamental que os clubes sejam capazes de programar a venda antecipada", diz Sérgio Jurandyr Machado, que desenvolveu a pesquisa em parceria com Adriana Bruscato Bortoluzzo e Pedro Trindade Iaropoli. "Para o torcedor, as variáveis são mais importantes que a história do clube no momento em que ele decide se vai ou não ao estádio."

A antecipação da venda de ingressos pode ser feita por meio de artifícios como confecção de carnês, a exemplo do que ocorre comumente na Europa, e programas do tipo sócio-torcedor, que possibilita a seus integrantes preferência ao adquirir os bilhetes. É possível, assim, oferecer descontos no preço e outros atrativos que "chamem" o público.

Para o clube, a vantagem é poder ter um planejamento financeiro e operacional mais eficiente. Com conhecimento antecipado da receita, pode-se, por exemplo, montar elencos mais fortes, o que amplia a perspectiva de bons resultados em campo.

Bagunça. Há, porém, empecilhos para essa mudança de método na comercialização dos ingressos. Um deles é o calendário. "É um sério problema, as mudanças de datas não são boas para ninguém", atesta Machado.

Ele cita como exemplo o adiamento de jogos do Santos no Brasileiro, pois o clube primeiro estava envolvido com a decisão da Libertadores e agora tem vários jogadores em seleções. É o tipo de situação que dificulta a adoção de mecanismo que visem à venda de ingressos com grande antecedência.

O levantamento abordou aspectos como o ambiente sócio-econômico em que o torcedor está inserido, a qualidade do produto (e serviço) e o incentivo para ir ao estádio - fatores como conforto da arena, se é coberta ou não, horário e dia dos jogos.

O preço do bilhete, concluiu a pesquisa, está ligado à demanda de público. "Um aumento médio de R$ 10 diminuiu o público em 2,11%", diz o professor. "Mas tem peso menor do que a performance recente do time. E clássicos ou jogos que envolvam equipes do Rio e de São Paulo têm efeito positivo sobre a demanda."

Condições climáticas também estão ligadas à decisão de ir ao jogo. O estudo mostrou que em dias de chuva o público sofreu redução de 23% em relação aos outros dias. "Com a venda antecipada, não haveria esse problema", afirma o professor.

A pesquisa mostra que o Brasil permanece distante da Europa quando se trata de presença de público nos estádios - o Brasileiro de 2009 teve 6,7 milhões de torcedores pagantes nas arenas, enquanto o Inglês de 2008/2009 levou 27,1 milhões, de acordo com dados da Premier League.

Mas há saída. As arenas em processo de construção ou reforma para a Copa de 2014 - e as que estão sendo ou serão erguidas mesmo sem ter participação no evento - podem contribuir para o aumento de público. Isso porque oferecerão maior conforto e melhor infraestrutura.

"É uma oportunidade. Mas o padrão de organização precisa aumentar", alerta o professor Machado. "A realidade é que falta profissionalismo. Tem melhorado, mas nosso patamar é bem mais baixo que o dos europeus."