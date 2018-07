Venda de ingressos do Rio-2016 para turistas começa nesta quinta

Começou nesta quinta-feira a venda de ingressos dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 para moradores de países estrangeiros. Ao longo do dia, foram abertas as inscrições para residentes nos Estados Unidos, Austrália, Bulgária, Noruega, Rússia e Suécia. Em todos esses países, o prazo para pedidos vai até o dia 4 de maio.

A primeira fase da venda de ingressos para a Olimpíada para pessoas residentes no Brasil começou no dia 31 de março, com inscrições até 30 abril. Nesta etapa, a solicitação de compra só pode ser feita mediante cartão de crédito ou débito da bandeira Visa. É necessário informar todos os dados para a cobrança, mas o valor só será debitado em junho caso a pessoa seja contemplada no sorteio.

Para pessoas residentes em outros países, entretanto, a venda segue procedimento um pouco diferente. O Comitê Organizador fechou contratos individuais, país por país, para que determinadas empresas tenham direito a exclusividade na venda das entradas.

Desta quinta-feira até o dia 4 maio, os moradores dos países citados podem reservar ingressos, que serão sorteados conforme a demanda. Depois, em 19 de maio, as vendas online serão abertas. Grã-Bretanha e Canadá também têm a CoSport como revendedora oficial de entradas para a Olimpíada, mas não há data para o início das vendas lá.