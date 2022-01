Venda de ingressos para as Olimpíadas de Inverno é suspensa devido ao avanço da covid na China

A venda de ingressos para as Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China, está suspensa. O Comitê Organizador da competição emitiu um comunicado nesta segunda-feira, dia 17, informando o fim da comercialização de bilhetes para o público geral devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

De acordo com os organizadores, as últimas entradas disponíveis serão distribuídas pelas autoridades de Pequim a grupos específicos, que terão de cumprir rígidos protocolos sanitários. O comitê não indicou quem poderá receber os bilhetes, mas os ingressos serão dados apenas para "espectadores locais".

A China, onde o coronavírus surgiu em dezembro de 2019, mantém uma estratégia de tolerância zero com a covid-19. Agora, segue a mesma política para limitar o impacto potencial da pandemia nos Jogos de Inverno, que serão disputados de 4 a 20 de fevereiro, e nas subsequentes Paralimpíadas.

Ainda em 2021, o país havia anunciado que turistas internacionais não poderiam assistir às disputas, por conta das regras chinesas de controle da pandemia. O Comitê Organizador alegou que a China vive uma situação "severa e complexa" de combate ao vírus.

Após o surgimento da variante Ômicron, a organização dos Jogos anunciaram no início de janeiro a instituição de uma "bolha" onde milhares de trabalhadores da competição — voluntários, zeladores, cozinheiros e motoristas — ficarão isolados durante semanas no chamado "circuito fechado", sem qualquer contato físico com o exterior.

Os torcedores não farão parte do "circuito fechado", e os organizadores deverão garantir que eles não interajam com os atletas, nem com outras pessoas dentro da bolha. Ao deixar a bolha, quem vive na China também precisará entrar em quarentena antes de voltar para casa.