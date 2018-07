Venezuela desiste de jogar Pan-Americano de Handebol

No Pan-Americano, o Brasil vai em busca do título e também de uma das três vagas disponíveis para o Campeonato Mundial, que acontecerá em janeiro, no Catar. Durante a preparação, a seleção ficou 15 dias concentrada em Joinville (SC), período em que disputou quatro amistosos, sendo dois diante do Uruguai e dois contra os Estados Unidos, todos com vitória.

"Terminamos muito bem a fase de treinos em Joinville. Tivemos bom desempenho nos jogos com Estados Unidos nesta semana e fechamos o período sem nenhum problema. O mais importante é que todos os jogadores estão com muita vontade de disputar a competição", disse o espanhol Jordi Ribera, técnico da seleção brasileira, antes do início do Pan-Americano.