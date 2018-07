Ventania volta a adiar etapa de Peniche do Mundial de Surfe

Com ventos fortes e formação ruim de ondas, a etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, que está sendo realizada em Peniche, foi mais uma vez adiada por falta de boas condições. Desde o início do campeonato, no domingo, apenas um dia esteve bom para a disputa, quando foi realizada a primeira fase, com cinco brasileiros se classificando para a terceira fase.

Gabriel Medina, que tenta o primeiro título mundial do País, assim como Filipe Toledo, Jadson André, Miguel Pupo e Adriano de Souza, está esperando seus adversários serem definidos a partir da disputa da repescagem. Outros dois brasileiros tentarão a sorte na segunda fase: Alejo Muniz e Raoni Monteiro.

Ainda não há previsão para reinício da competição, mas na quarta alguns surfistas aproveitaram para treinar e outros, os famosos surfistas de ondas grandes que não estão participando do Circuito Mundial, percorreram o litoral português em busca de bons lugares para surfar, aproveitando as condições do mar no Atlântico Norte.