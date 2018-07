Vento volta a atrapalhar e Scheidt é terceiro na única regata do dia em Toronto As provas de vela nos Jogos Olímpicos de Vela voltaram a sofrer com a falta de ventos no Lago Ontário. Por isso, não foram realizadas regatas das classes RS:X masculina e feminina, nas quais a liderança está com brasileiros. Isso porque a prancha à vela depende mais de vento do que outras classes.