Vênus vence e acaba com jejum de 31 meses Após jejum de títulos de dois anos e sete meses, a americana Venus Williams, de 32 anos e sete títulos de Grand Slam no currículo, venceu a romena Monica Niculescu por 2 a 0 (6/2 e 6/3) e ganhou o Aberto de Luxemburgo. Venus luta desde 2011 contra a Síndrome de Sjogren, doença autoimune que induz à fatiga. Na Rússia, a dinamarquesa Caroline Wozniacki bateu a australiana Samantha Stosur por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 7/5) e levou o título do WTA de Moscou, a sua 2.ª conquista na temporada. Já na Suécia, o checo Tomas Berdych venceu de virada o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 a 1(4/6, 6/4 e 6/4)e conquistou o ATP de Estocolmo.