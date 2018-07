Venus bate francesa e chega às oitavas de Roland Garros após seis anos

Venus Williams está de volta às oitavas de final de Roland Garros após seis anos. Neste sábado, a norte-americana teve dificuldades no segundo set, mas passeou na última parcial e bateu a francesa Alizé Cornet por 2 a 1 - com 7/6 (7/5), 1/6 e 6/0, em duas horas e dois minutos de jogo.

Após um primeiro set equilibrado, definido apenas no tie-break, Cornet surpreendeu e aplicou 6/1 na segunda parcial. No entanto, Venus fez valer o status de nona cabeça de chave do torneio e devolveu o terceiro set com um "pneu" para cima da francesa.

Na sequência da competição, a irmã mais velha de Serena encara a suíça Timea Bacsinszky, que foi semifinalista no ano passado e, mais cedo neste sábado, despachou a francesa Pauline Parmentier por 6/4 e 6/2. Será o terceiro duelo entre as duas tenistas, que tem Venus com duas vitórias - nos Jogos Olímpicos de 2008 e no US Open de 2014.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, a norte-americana Madison Keys, de 21 anos, bateu a porto-riquenha Monica Puig por 7/6 (7/3) e 6/3 e chegou pela primeira vez na carreira às oitavas de final de Roland Garros. Além do desempenho em Paris, a jovem promessa havia alcançado as semifinais do Aberto da Austrália, as quartas de final de Wimbledon e as oitavas do US Open, todas em 2015.

Agora Madison Keys terá pela frente a holandesa Kiki Bertens, que chegou à 10.ª vitória consecutiva neste sábado ao bater a russa Daria Kasatkina em um jogo difícil, com 2 sets a 1 no placar e parciais de 6/2, 3/6 e 10/8.