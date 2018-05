Venus Williams, Schiavone e Konta são eliminadas na estreia de Roland Garros

A norte-americana Venus Williams, cabeça de chave número 9, foi surpreendida neste sábado e se despediu de Roland Garros logo na estreia. A tenista responsável pela primeira zebra na competição foi a chinesa Qiang Wang que conseguiu a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h40 de partida.

Curiosamente, Qiang havia sido eliminada por Venus na estreia do Grand Slam de Paris do ano passado. Desta vez, a atual número 85 do mundo conseguiu a revanche. Foi a segunda vitória de Wang sobre uma Top 10 do ranking.

A tenista de 26 anos venceu pelo equilíbrio. Ela conseguiu 19 winners contra 28 de Venus. No entanto, teve menos erros não forçados 14, contra 35 da adversária. Agora, Qiang terá pela frente a croata Petra Martic, que eliminou a chinesa Yafan Wang por duplo 6/2.

Outra veterana que caiu na estreia foi a italiana Francesca Schiavone, de 37 anos, campeã de Roland Garros em 2010. Depois de conseguir três vitórias no qualifying, ela perdeu na primeira rodada da chave principal para a eslovaca Viktoria Kuzmova, de 20 anos, por duplo 7/6, com duplo 7/2 no tie break.

Kuzmova, 87ª colocada do ranking, agora terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, quarta do ranking. Svitolina estreou com uma tranquila vitória sobre a australiana Ajla Tomljanovic, número 69 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Cabeça de chave número 22, a britânica Johanna Konta também não teve sorte na primeira rodada e perdeu para a cazaque Yulia Putintseva com parciais de 6/4 e 6/3. Putintseva agora terá pela frente a norte-americana Jennifer Brady, que venceu a francesa Amandine Hesse por duplo 6/1.

A norte-americana Sloane Stephens, cabeça de chave número 10, conseguiu espantar a zebra ao atropelar a holandesa Arantxa Rus com parciais de 6/2 e 6/0, em 49 minutos. Na próxima fase ela terá pela frente a vencedora do duelo entre a russa Ekaterina Alexandrova e a polonesa Magdalena Frech.

A francesa Alize Cornet, 32ª favorita em Roland Garros, passou pela italiana Sara Serrani de virada por 2/6, 6/2 e 6/3. Cornet agora aguarda pelo duelo entre suas compatriotas Pauline Parmentier e Chloe Paquet para saber quem enfrentará na próxima fase

A 26ª cabeça de chave, a checa Barbora Strycova também saiu atrás, mas derrotou a japonesa Kurumi Nara por 1/6, 6/3 e 6/4. Na próxima fase ela terá pela frente a sérvia Ekaterina Makarova, que derrotou a chinesa Saisai Zheng por 6/4 e 6/1.