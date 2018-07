Verão CrossFit Brasil leva competição inédita ao litoral paulista

SÃO PAULO - A Praia da Enseada, no Guarujá, será palco de uma das mais intensas e exigentes competições esportivas já vistas. Entre os dias 1º e 16 de fevereiro, o Verão CrossFit Brasil leva ao litoral paulista os homens e mulheres mais bem condicionados do País, na primeira competição brasileira de verão do revolucionário programa fitness, que mistura movimentos funcionais da ginástica, levantamento de peso, atletismo, e tem se tornado febre no mundo. Serão três disputas: uma entre órgãos oficiais de segurança, outra entre os ginásios com atletas de alto rendimento, e a última, aberta a todos os ginásios oficiais da modalidade no Brasil.

Criado em 1995 nos Estados Unidos, o CrossFit tem se popularizado por sua dinâmica rotina de exercícios e já conta com mais de oito mil ginásios (centros de treinamento) no mundo e 105 no Brasil. Com movimentos funcionais, se diferencia pela prática de exercícios sempre variados e executados em alta intensidade. Nos EUA, é o principal programa de força e condicionamento de academias de polícia e militares das forças armadas.

"Essa competição será pioneira no Brasil, com estrutura e organização inspiradas no CrossFit Games, competição referência no mundo", promete Joel Fridman, coordenador técnico da CrossFit Brasil. "Faremos não somente as disputas, mas também ações de popularização da modalidade, como clínicas para o público. O mais interessante será mostrar o espírito de união entre adversários, um incentivando ao outro para que todos consigam concluir a prova".

MELHORES ATLETAS

As disputas acontecerão nos três fins de semana dos 16 dias do evento. Nos dias 1º e 2, órgãos oficiais de segurança do Brasil que já utilizam o CrossFit como programa de condicionamento físico se enfrentarão. Estão confirmados o 4º Batalhão de Policiamento de Choque da PMSP; o 8º Comando do Distrito Naval da Marinha; a Polícia Militar do Distrito Federal; o Corpo de Bombeiros da Casa Verde e a Academia do Barro Branco, de São Paulo. Cada brasão será defendido por quatro representantes. Outros batalhões ainda podem confirmar presença.

Nos dias 8 e 9, o Verão CrossFit Brasil terá uma disputa de alto nível, entre 28 ginásios, sendo 27 do Brasil e um do Paraguai. Cada um terá uma equipe mista de quatro participantes. Os melhores atletas da modalidade estarão presentes, entre eles Francisco Diaz, o "Chiquinho", da CrossFit Jundiaí, atual bicampeão do Torneio CrossFit Brasil, principal competição nacional, e Eliseu Quintiliano, da CrossFit SP, atual vice-campeão. Pelas mulheres, destaque para Antonelli Nicole, vice-campeã do TCB, e Tatiana Rebane, ex-participante do Big Brother Brasil.

Para encerrar a quinzena de competições, o Abertos CrossFit Brasil permitirá a disputa entre atletas que buscam seu espaço entre os melhores do Brasil. Serão equipes mistas de seis pessoas entre ginásios afiliados já em funcionamento no País. Durante a semana, serão realizadas clínicas com treinadores de diversos boxes para moradores e turistas, de modo a popularizar a prática da modalidade.

SERVIÇO

1º Verão CrossFit Brasil

Local: Praia da Enseada (em frente ao antigo Mistral) - Avenida Miguel Stefano, altura do 4600.

Data: 1º a 16 de fevereiro de 2014

Horários

Sábados: 9h às 17h30

Domingo: 7h30 às 16h30

Clínicas (Segunda a Sexta): 08h às 18h