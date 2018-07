Verde na final

Os torcedores das equipes envolvidas na corrida pela hegemonia nacional devem supor, então, que se trata de três galinhas mortas? Isso seria bom para o Flu, pois comanda a classificação, e ruim para Corinthians e Cruzeiro. Pelo retrospecto em 2010, nenhum integrante desse trio esverdeado é confiável. Na prática, talvez, nem todos se mostrem presas fáceis. Vamos ver juntos por que tenho meia dose de dúvida em cravar que a última rodada será moleza geral.

De saída afirmo que não boto fé em Goiás e Palmeiras. E nem precisaria esfregar uma bola de cristal para imaginar que a zebra não vai galopar à vontade no caso desses dois. O verde goiano já está com passaporte carimbado para a Segundona de 2011 e, no momento, concentra a atenção na final da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira à noite, o goleiro Harley e seus companheiros têm novo encontro marcado com o Independiente, e levam para a Argentina a vantagem de 2 a 0 obtida em casa.

Com a degola confirmada na elite doméstica, e com a perspectiva de uma inédita conquista internacional, o técnico Artur Neto já anunciou que mandará a campo hoje uma turma de juniores reforçada por reservas barbados. A Série A, portanto, não é problema seu. Vai ser tonto de entrar numa briga que não lhe diz mais respeito? Muito menos incomoda a possibilidade de esse desinteresse ser tomado como uma forma de amolecer ou entregar, para usar o verbo da moda no futebol. Situação delicada, mas não se pode negar-lhe esse direito.

O Corinthians que trate de aproveitar a brecha oferecida por adversário aparentemente tão desligado. E que faça valer sobretudo seu retrospecto no ano. O vice-líder tem o segundo melhor ataque, com 64 gols, um a menos do que o Grêmio. A defesa levou 40 e é a quarta menos vazada. O Goiás tem a retaguarda mais esburacada (67) e uma dianteira sem apetite para marcar (40). Ganhar é obrigação corintiana.

O Palmeiras é outro que não está nem aí para o Brasileiro - se bem que não sei se em algum momento esteve. O ânimo anda tão em baixa no Parque Antártica que Felipão, com o aval da diretoria, antecipou as férias de uma penca de titulares e recorre a um misto morno para enfrentar o Cruzeiro, terceiro colocado e o menos cotado para o título. (As férias, na prática, começaram no segundo tempo do clássico com o Flu...)

A campanha palestrina é digna de coadjuvante: 12 vitórias, 14 empates, 11 derrotas, 41 gols a favor e contra. O Palestra mineiro não tem ataque avassalador (51 gols), mas compensa com sistema defensivo sólido - 37, atrás só do Flu, com 36. Na Loteria, eu rabiscaria a coluna 1.

Se tivesse de arriscar um palpite mais cauteloso, diria que o Fluminense poderá sofrer um grau acima do desejável para encerrar 26 anos de jejum. Meus confrades Marcos, Marcelo e Urbano, tricolores fanáticos, arregalaram os olhos, ficaram furibundos e acharam que estou a secar Muricy Ramalho e sua tropa. Como me atrevo a fazer afirmação desse nível, se o Guarani também foi despachado para o limbo da Segunda Divisão?!

Calma, pessoal, explico por que um pouco de resguardo não fará mal o favorito Flu. O Guarani caiu, com 16 derrotas e 13 empates, além de ostentar o ataque mais dócil (33 gols) da elite. Não pode ser considerado páreo duro. Mas foi o único dos verdes a recorrer a discurso pra lá de inflamado durante a semana. A moçada de Campinas prometeu dar suadouro no Flu, apesar do protesto da torcida. E tenho por hábito levar em consideração essa disposição de ânimo. Daí...

Bem ou mal, o certo é que o verde define o título de 2010. E, se não houver nada de anormal, nenhuma polêmica e zero surpresa, terá verde também na bandeira do novo campeão.