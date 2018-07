Vereador tenta paralisar na Justiça obras do Itaquerão O vereador paulistano Aurélio Miguel (PR) entrou com ação popular, com pedido de liminar, pedindo a paralisação das obras do Itaquerão. Argumenta que o incentivo fiscal de R$ 420 milhões para a construção do estádio é irregular. A lei foi sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab. Aurélio também diz que as obras começaram sem alvará e pede a devolução do terreno, cedido ao Corinthians em 1988, pois o clube descumpriu o acordo. No entanto, o Corinthians assinou em abril Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura e o Ministério Público de São Paulo para regularizar a situação.