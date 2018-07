Verstappen supera Hamilton e Vettel e lidera último treino livre no Bahrein O holandês Max Verstappen liderou neste sábado o terceiro e último treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, marcado para acontecer neste domingo. O jovem piloto da Red Bull garantiu a primeira posição ao cravar o tempo de 1min32s194 na melhor das apenas oito voltas que deu neste trabalho derradeiro de pista antes da disputa da sessão classificatória para o grid, marcada para começar às 12 horas (de Brasília) também deste sábado no circuito de Sakhir.