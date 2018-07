Veterano de guerra de 89 anos volta a jogar por universidade

Neste domingo, a Universidade de Kansas organizou uma partida de futebol americano com seus ex-jogadores de diversas idades e épocas. Entre os presentes estava Bryan Sperry, de 89 anos, que teve sua carreira na futebol americano universitário interrompida aos 19 anos. Com o auxílio de seus companheiros de time, o veterano de guerra foi responsável por um touchdown no jogo festivo.

Convocado pelo exército americano, Bryan viajou para a Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial. Esteve presente na Batalha das Ardenas, um dos últimos contra-ataques alemães às forças aliadas, na região de Luxemburgo.

Ao final da Guerra, ele estava na Europa e desejava voltar para concluir a faculdade. Porém, o retorno dos soldados americanos foi demorado e as forças armadas matricularam Sperry em uma universidade inglesa, onde também foi jogador.

Em 1946, finalmente voltou para a casa, voltou à faculdade e disputou mais duas temporada com Kansas. No ano seguinte, o time conheceu sua primeira derrotas apenas no Orange Bowl, espécie de semifinal do futebol americano universitário. Durante sua carreira nos gramados, jogou ao lado de seu irmão Keneth Sperry.

Após pendurar as chuteiras, passou anos como técnico de escolas do ensino médio, além de ser professor de matemática.

Bryan diz que foi ao jogo festivo porque sabe que no máximo uma dúzia presentes na decisão de 1947 ainda devem estar vivos. E quando soube da reunião, achou que seria legal participar.