Veteranos a serviço da base do São Paulo Demorou mais de um mês, mas o primeiro grande reflexo do fracasso dos garotos do São Paulo na Copinha apareceu. A contratação do técnico René Simões e do ex-goleiro Carlos para reforçar as categorias de base evidencia a insatisfação da diretoria do Tricolor com os frutos do CT de Cotia, menina dos olhos do presidente Juvenal Juvêncio.