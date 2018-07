Veteranos e novatos criam estilo próprio de aposta

Nas arquibancadas, tênis e calça jeans dão lugar a sapato alto, modelitos elegantes (alguns preparados especialmente para o evento) e chapéus de diferentes cores e formatos. Esse é o mundo do turfe. Na prova, que movimentou o Jockey em Cidade Jardim ontem, veteranos e novatos na arte de apostar em cavalos dividiam o mesmo espaço.

Cada um no seu lugar. Enquanto os mais velhos ficavam no saguão, mantendo o costume de assistir às provas pela tevê, perto do balcão de apostas, o público mais jovem circulava pela arquibancada, para se aproximar das atrações do dia.

O critério para apostar é diferente conforme o grupo etário. O aposentado Eduardo Costa, por exemplo, é criterioso antes de selecionar um cavalo. "Sou bem detalhista. Preciso ver que tipo de páreo o cavalo disputou antes, conhecer o jóquei. Em resumo, é preciso estudar cada páreo antes de apostar", explica.

Já o estudante de fisioterapia Raphael Muniz Lopes segue a lógica da maioria. "Vou pelo nome", afirma. Incentivado pelo amigo, o veterinário Felipe Daltro, aceitou conhecer o Jockey Club de São Paulo. "Essa é a primeira de muitas outras", garantiu o rapaz. A estratégia dos amigos para não perder muito dinheiro é limitar a quantia para o esporte de fim de semana. "Trago R$ 20 para não gastar muito, mas já venho predisposto a perder", comenta Felipe. "O mais importante é a adrenalina."

Apesar da idade mais avançada, o aposentado Lorenzo Monte admite frequentar o Jockey sem qualquer compromisso em ganhar dinheiro. "Venho por pura diversão", diz. Já seu amigo Antonio Alves leva o esporte a sério - chegou a ser dono de seis cavalos ano passado. "Mas dá muito trabalho", ressalta ele, que gasta em média R$ 2 mil/mês com ferraduras, remédios e treinador em cada cavalo. Agora ele só tem uma potranca, que "ainda vai estrear."