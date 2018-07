Vettel comemora recorde e prevê corrida 'especial' em Interlagos

SÃO PAULO - Sebastian Vettel festejou mais uma marca importante neste sábado, 26, após a disputa do treino classificatório do GP do Brasil de Fórmula 1, no circuito de Interlagos, em São Paulo. O piloto alemão da Red Bull faturou sua 15ª pole position da temporada, em 19 etapas, e bateu o recorde que pertencia ao inglês Nigel Mansell, que fez 14 em 16 corridas no campeonato de 1992, com a Williams.

"Fiquei muito emocionado quando cruzei a linha de chegada e vi o que tinha acontecido. Dei tudo o que podia e foi muito legal quando vi que ninguém superou o meu tempo", comemorou Vettel, que já garantiu o título antecipado da temporada. "É claro que Mansell obteve sua marca em menor número de corridas, mas, mesmo assim, essa pole é muito especial para mim."

Vettel, no entanto, tentou manter a cautela em relação à corrida deste domingo, cuja largada está prevista para acontecer às 14 horas. O alemão acredita que a chuva, se a previsão for realmente confirmada, poderá mudar todo o panorama da prova. "O tempo será uma questão central. Acho que a minha posição [no grid] pode ser uma ''pegadinha''", admitiu.

Por conta dessa situação imprevisível, o bicampeão mundial projeta uma corrida "especial" neste domingo. "Tempo especial, corrida especial. Temos visto isso aqui nos últimos anos e já estou ansioso para amanhã (domingo)", afirmou Vettel.

Alçado à posição de coadjuvante neste ano na Red Bull, o australiano Mark Webber também teve motivos para comemorar neste sábado. Ao fim do treino, ele disse estar satisfeito pela pouca diferença entre o seu tempo e a pole position do companheiro de equipe, depois de uma temporada em que mal se aproximou de Vettel.

"É muito bom ficar ''na cola'' de Sebastian. Nós dois conseguimos tirar o máximo do carro", avaliou Webber, que ficou em segundo lugar no grid, apenas 181 milésimos de segundo atrás do companheiro. "Mas, infelizmente, não pude cuidar do recorde de Nigel [Mansell] e conquistar a pole", brincou o australiano.