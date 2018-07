Vettel comete erro bobo, mas continua favorito

O histórico da temporada mostra que Sebastian Vettel, da Red Bull, tem hoje elevada possibilidade de estabelecer a pole position do GP de Abu Dabi, 18.º do calendário. Afinal, nas 17 corridas já realizadas este ano largou 13 vezes em primeiro lugar. Mas a exemplo do ocorrido nos treinos livres das provas na Turquia, no Canadá e Japão, ontem de novo Vettel bateu na barreira de proteção. E sempre por sua culpa. "Ano passado errava em corrida, agora onde posso errar, nos treinos", afirmou o notável alemão, bicampeão do mundo.

Se a estatística valer para o GP de Abu Dabi, amanhã, com largada às 11 horas (horário de Brasília), 17 horas no local, em apenas uma dessas provas onde se acidentou Vettel acabou vencendo, Turquia. Nas outras duas, chegou "apenas" ao pódio: segundo no Canadá e terceiro no Japão.

"Apenas" em razão de seu desempenho no campeonato ser o de maior eficiência na história da Fórmula 1, com 11 vitórias, quatro segundas colocações, três terceiros lugares e um quarto, o único fora do pódio. "Não ajuda, claro, me envolver nesses acidentes. O de hoje foi porque freei com uma roda na zebra da curva 1", explicou Vettel.

Felipe Massa e Fernando Alonso passaram exatamente pelo mesmo, embora Massa não tenha colidido. "Estou me especializando em bater na sexta-feira e esperar a equipe reconstruir o carro. Felizmente aqui não foi quase nada e pude ainda retornar ao treino", comentou, com um sorriso, Vettel.

Hamilton, Button, e até a Ferrari deram mostras de poder ao longo das 55 voltas poderem desafiar Vettel e Webber. "Vitória penso ser difícil, mas pódio é um objetivo real para nós", disse Alonso. Para Massa, o rendimento da equipe surpreendeu: "Melhor do que pensávamos".

Já Bruno Senna, da Renault, lembrou que nesse tipo de circuito é o que mais penaliza o carro da Renault com seu escapamento voltado para a frente. "Será como em Cingapura, na classificação e na corrida, lutaremos lá atrás com Sauber e Toro Rosso."

É possível que hoje, na definição do grid, Lewis Hamilton e Jenson Button, da McLaren, primeiro e segundo nos treinos livres, Fernando Alonso e Felipe Massa, Ferrari, terceiro e quarto, Mark Webber e Sebastian Vettel, Red Bull, quinto e sexto, não se classifiquem em posições seguidas, em dupla, como ontem.

Mas dentre as críticas que pilotos e técnicos fazem ao circuito Yas Marina, além da dificuldade de se ultrapassar, é a pouca seletividade dos 5.554 metros do traçado concebidos pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, o mesmo que desenhou a pista da Índia e ganhou elogios de todos.

Não foram apenas os pilotos da McLaren, Ferrari e Red Bull que estabeleceram tempos um atrás do outro, mas também da Force India, Sauber, Williams, Lotus, Marussia Virgin e Hispania. "Essa pista seleciona mais equipamento que piloto, como foi Magny Cours", diz Rubens Barrichello, da Williams, 16.º, um à frente de Pastor Maldonado, o companheiro de equipe.