Vettel conquista 3ª pole seguida no GP da Europa

Sebastian Vettel, da Red Bull, conquistou ontem, em Valência, a terceira pole position consecutiva no GP da Europa. O bicampeão do mundo venceu as duas edições anteriores da prova, 2010 e 2011, e pela diferença imposta ao segundo colocado no grid, ontem, Lewis Hamilton, da McLaren, 314 milésimos de segundo, enorme para o nível de competição hoje na Fórmula 1, suas chances de ganhar a oitava etapa do campeonato e reassumir a liderança do Mundial são elevadas.

Mas nenhuma outra equipe apresentou, em Valência, um carro com tantas novidades como a Red Bull. Adrian Newey, diretor técnico, reviu quase tudo na aerodinâmica. E hoje será a primeira vez que Vettel vai tentar terminar uma corrida com a nova versão do RB8 e em condições extremas. A temperatura deverá passar dos 32 graus. "Será difícil, é verdade que não simularmos um GP, ainda, porém estou confiante", disse Vettel. Seu companheiro, Mark Webber, por conta dessa "juventude" do carro ontem de manhã não pôde treinar e na classificação não foi além do 19.º lugar. "Problemas hidráulicos me impediram de usar o flap móvel (DRS)."

Se Vettel tem velocidade para as 57 voltas no traçado de 5.419 metros, a confiabilidade do equipamento é dúvida, Hamilton ficou surpreso com o 2.º lugar. "Considerando as dificuldades, a falta de equilíbrio que tínhamos, posso dizer que fomos além da conta." Como o modelo MP4/27 é o que menos recebeu novos componentes desde o GP da Espanha, motivo de crítica de Hamilton, sua resistência é mais conhecida. "Pelo que vimos na classificação será bem difícil para nós. Esse cara (Vettel) está veloz."

Mais uma vez a Williams mostrou ter produzido um bom carro este ano. Pastor Maldonado vai largar em terceiro. "Estou muito confiante. Os pneus serão decisivos na corrida e acreditamos tê-los compreendidos bem nessa pista. Na simulação que realizamos nosso desgaste não era excessivo." A Pirelli distribuiu no GP da Europa pneus médios e macios. Nas etapas da GP3 e GP2 ,ontem e hoje, os pilotos no lado direito do grid, posições ímpares, ultrapassaram sem dificuldades os do lado esquerdo, pares. Maldonado pode ganhar o segundo lugar de Hamilton na largada.

Os três primeiros no grid, Vettel, Hamilton e Maldonado, têm opinião unânime sobre o que esperar da prova hoje. "A Lotus vem muito forte", afirmou Vettel, como os demais. Romain Grosjean obteve o quarto tempo, ontem, e seu companheiro, Kimi Raikkonen, o quinto. "Eles são os que melhor se adaptam ao calor e esperamos temperaturas altas amanhã. Seus long runs (série seguida de voltas sem parar) são impressionantes", disse Hamilton.

Isso quer dizer, essencialmente, uma coisa: existe uma possibilidade de real de Grosjean e Raikkonen lutarem pela vitória. E se um dos dois ganhar o GP da Europa será o oitavo vencedor distinto em oito etapas. "Os pilotos da Lotus, Michael (Schumacher), Felipe (Massa) podem vencer. Fabuloso, não, um oitavo vencedor?", questionou, em festa, Bernie Ecclestone, promotor do espetáculo. Grosjean disse: "Melhoramos nosso desempenho na definição do grid, P4 (quarto lugar) não é ruim, mas ainda temos de avançar. O desgaste dos pneus será determinante e esse é o ponto forte do E20 (modelo da Lotus)".