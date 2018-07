Vettel diz que Red Bull precisa melhorar em Interlagos

"Acho que tivemos condições de fazer algumas melhoras no carro nesta sexta-feira. Mas, com certeza, precisamos dar um passo à frente", avaliou o alemão, que foi superado pelo inglês Lewis Hamilton, da McLaren, e ficou com o segundo melhor tempo do dia. Neste sábado, porém, Vettel tentará quebrar o recorde de 14 poles do inglês Nigel Mansell.

O piloto da Red Bull também admitiu que o acerto do carro deverá mudar para o treino deste sábado, por conta da previsão de mau tempo. "Acho que a chuva vai mudar as condições da corrida nos próximos dois dias", afirmou Vettel, depois de duas sessões livres disputadas sob forte sol, nesta sexta-feira, em Interlagos.

O calor desta sexta-feira também incomodou o australiano Mark Webber, companheiro de Vettel na Red Bull. "A pista estava muito aquecida e o tempo, úmido. Então, não foi o dia mais fácil para obter um bom equilíbrio do carro", comentou o piloto, que terminou com o terceiro melhor tempo nesta sexta-feira. "Acho que tivemos um bom dia."