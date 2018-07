Vettel e Alonso traçam suas estratégias

A maior velocidade demonstrada por Lewis Hamilton, da McLaren, ontem no primeiro dia de treinos do GP do Brasil, não deve tirar o sono de Sebastian Vettel, da Red Bull, e Fernando Alonso, Ferrari, os dois candidatos ao título, ainda que não deixa de ser um fator capaz de redimensionar a disputa. Vettel registrou o segundo tempo à tarde, 274 milésimos mais lento que Hamilton. E Alonso, o quinto, a 566 milésimos do inglês.

"A pista estava muito escorregadia para todos, não estava fácil para ninguém. Temos de nos preparar para amanhã, independente do clima", comentou Vettel. O alemão deu a entender que o treino de ontem não teve grande representatividade por causa da falta de aderência do circuito. E como a previsão é de chuva para o treino que definirá o grid, hoje, e as 71 voltas da prova, amanhã, os ensinamentos das 40 voltas completadas à tarde e 35 de manhã, mais da distância de um GP, têm importância relativa.

Seu carro demonstrou administrar melhor o desgaste dos pneus. Apesar de a Pirelli distribuir os do tipo duro e médio em Interlagos, o consumo do médio ficou acima do esperado. "Estava incrivelmente quente", lembrou Vettel. O asfalto atingiu 55 graus Celsius às 15 horas, durante a segunda sessão. Não há como a maioria dos pilotos realizar só um pit stop no GP do Brasil, a exemplo das duas últimas etapas, em Austin e Abu Dabi.

Alonso atribuiu a falta de aderência mais ao acerto do carro que aos pneus. "Não encontramos o equilíbrio ideal", disse. "Temos muito trabalho ainda pela frente." E recorreu às diferenças nas condições do tempo para minimizar o fato de ter sido apenas quinto, enquanto para ser campeão precisa somar 14 pontos a mais que Vettel. A previsão é de uma grande mudança para sábado e domingo. O espanhol conta com a chuva, hoje, na sessão de classificação, e principalmente amanhã.

Ainda que muita coisa possa mudar, o piloto espanhol já viu que será difícil para a Ferrari classificar-se à frente de Vettel no grid, hoje, e mesmo ser mais rápido na corrida, amanhã. Daí lembrar com regularidade a possibilidade de pista molhada na sequência da competição, como única forma de poder vencer Vettel na luta pelo título. A 41.ª edição do GP do Brasil caminha para ser outra daquelas em que acontece de tudo e o resultado surpreende.

Próxima temporada. Mais dois pilotos foram confirmados pelas escuderias, ontem, na sua formação de 2013. O mexicano Steban Gutierrez será mesmo o companheiro de Nico Hulkenberg na Sauber e o francês Charles Pic, hoje na Marussia, vai para a Caterham./L.O.