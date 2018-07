Vettel e Button torcem para que Rubinho continue na F1

SÃO PAULO - Rubens Barrichello ganhou neste fim de semana o apoio dos principais pilotos da temporada da Fórmula 1. O bicampeão Sebastian Vettel, o campeão Jenson Button e Mark Webber estão torcendo pela permanência do brasileiro na categoria. Se renovar seu contrato com a Williams, Barrichello, de 39 anos, completará a marca de 20 temporadas na F1 em 2012.

"Seria uma pena se perdêssemos Rubens no futuro. Ele pertence à Fórmula 1. Acho que não importa quanto tempo você fica na categoria. Rubens é um cara inspirador. É muito bom ver como ele adora o que faz", comentou Vettel, que largará na pole position no GP do Brasil, em Interlagos, neste domingo. "A idade de Rubens pouco importa. Para ele, é apenas um número, não significa nada".

Button também exaltou a "fome" de Rubinho na F1. "É óbvio que Rubens ainda tem ''fome''. Acho muito legal vê-lo com tanta vontade de correr ainda. Eu realmente torço para que ele consiga correr no próximo ano. E digo que esse é o pensamento de vários pilotos aqui", disse o ex-companheiro de Rubinho na equipe Brawn GP, em 2009.

Na torcida por Rubinho, Mark Webber se diz inspirar pelo desempenho do brasileiro no GP da Alemanha de 1994, em Hockenheim. "Lembro de vê-lo chorando no pódio depois daquela grande corrida, em que ele largou no fim do grid. É como gostamos de ver Rubens. E é exatamente como ele é. Será ótimo tê-lo por aqui no próximo ano", afirmou o australiano.

Feliz pelos elogios, Rubinho agradeceu as demonstrações de apoio. "É a primeira vez que eu ouço eles falando isso. É muito legal", disse o brasileiro. "Gana e entusiasmo já estão comigo", concorda o piloto, que se vê como exemplo para os mais jovens. "Isso mostra um belo exemplo para eles, que um dia vão estar passando por um momento parecido. Tomara que ninguém chegue a ficar sem contrato, mas acho que na vida a gente tem de trabalhar com as nossas possibilidades".

Rubinho ainda não sabe se permanecerá na F1 em 2012. O brasileiro busca o apoio de patrocinadores para garantir seu posto na Williams. Sua situação deverá ser definida apenas no próximo mês.