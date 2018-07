Vettel é o mais rápido em treino livre encerrado por acidente de Magnussen Sebastian Vettel ignorou a chuva leve que começou a cair depois de meia hora de treino livre no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, e fez o melhor tempo da última atividade antes da classificação para o GP do Canadá de Fórmula 1, neste sábado. Com a Ferrari, o alemão marcou 1min13s919, volta mais rápida do fim de semana após três sessões de treinos livres.