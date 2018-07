Vettel foi à Inglaterra se desculpar Aconteceu até mesmo um pouco antes do previsto, quatro dias apenas depois do ocorrido no GP da Malásia. Sebastian Vettel foi ontem pessoalmente à sede da equipe Red Bull em Milton Keynes, na Inglaterra, para pedir desculpas a cada um dos 600 integrantes da organização. Domingo ele não obedeceu a ordem de não ultrapassar o companheiro, Mark Webber e venceu a segunda etapa do campeonato. Faltou pouco para os dois colidirem e abandonarem a prova. "Não posso voltar atrás no tempo, mas reconheço que o que fiz foi algo errado", disse Vettel,