Vettel nega jogo de equipe para ajudar Webber a vencer

Vettel largou na pole position neste domingo, em Interlagos, e liderava a prova com folga até a 30ª volta, quando foi ultrapassado com certa facilidade por Webber. Depois disso, porém, o alemão conseguiu manter o ritmo até o final e cruzou a linha de chegada em segundo lugar, garantindo a dobradinha da Red Bull no GP do Brasil.

"Não tive escolha. Fui forçado a diminuir a aceleração. O mais importante era terminar a prova e ajudar a equipe", contou Vettel, ao explicar que o problema no câmbio prejudicou seu resultado no GP do Brasil. O alemão ainda parabenizou o companheiro pela vitória: "Mark fez uma ótima corrida. Ele foi fantástico e mereceu a vitória."

Campeão antecipado, Vettel aproveitou a dobradinha no GP do Brasil para celebrar a brilhante performance da Red Bull ao longo do ano, quando ganhou também o Mundial de Construtores. "Foi um ótimo fim de temporada, terminar com os dois carros no pódio. Eu e a equipe tivemos um ano incrível. Não tenho do que reclamar", disse o alemão.