Vettel prepara show para Interlagos

Apesar de ter vencido 11 das 18 etapas disputadas este ano e conquistado o bicampeonato, Sebastian Vettel, da Red Bull, vai começar os treinos livres do 40.º GP do Brasil, hoje, em Interlagos, às 10 horas, tendo em mente mais a frustração da última corrida do que o extenso rosário de conquistas na temporada - em Abu Dabi ele amargou seu único abandono no ano. Bom para as emoções do espetáculo. "Dá para arriscar um pouco mais'', afirmou o alemão.

Em 2010, Vettel não liderou a classificação do Mundial em nenhum instante, apenas depois da bandeirada da prova final, no circuito Yas Marina. "No momento mais importante'', diz, referindo-se ao título. Este ano, desde a primeira etapa, em Melbourne, não perdeu a liderança em nenhum momento. Mas o furo no pneu há duas semanas, logo depois da largada, parece incomodá-lo. "Claro que eu gostaria de ter vencido em Abu Dabi, mas não seria justo reclamar de algo este ano. Vou fazer de tudo para terminar o campeonato no mesmo alto nível de nossa temporada, em primeiro.''

O jovem talentoso piloto da Red Bull, de 24 anos, lembrou o histórico de sua equipe em Interlagos. "Mark (Webber) teve ótima corrida aqui em 2009 e no ano passado fizemos 1.º e 2.º. Acredito que vamos estar bem de novo agora.''

Quem torce para a meteorologia acertar, domingo, é Fernando Alonso, da Ferrari. Espera-se chuva no dia da prova, à tarde. "Parece que podemos ter uma corrida como algumas das que já tivemos aqui, com mudanças importantes das suas condições. É bom, favorece a que não seja um domínio da Red Bull, a exemplo de outras etapas deste ano.''

ACABA LOGO!

Dois pilotos em particular torcem para 2011 terminar logo: Felipe Massa, da Ferrari, e Lewis Hamilton, ainda que o inglês da McLaren esteja em alta com a bela vitória nos Emirados Árabes Unidos. "Foi um ano de grandes aprendizados'', definiu Massa. Espera-se que possa aplicá-los em 2012.

Já Hamilton comentou ontem: "Conversava com um amigo sobre meus problemas na temporada e ele me disse tratar-se de um período de crescimento. Foi o melhor que poderia me acontecer.'' Chegar para disputar o GP do Brasil depois da vitória em Abu Dabi mereceu a análise do inglês: "Recarreguei minhas energias positivas''.

Jenson Button, companheiro de Hamilton, não gosta nem um pouco do estereótipo de ser um piloto excepcional quando as condições da corrida variam, como se espera para domingo. "Espero que não chova'', respondeu, com cara de não apreciar ter sido perguntado se preferia o "chove e para'' de Interlagos. Mas a fama procede, pois ganhou quadro das últimas etapas em que o asfalto oscilou entre seco e molhado.

Correr diante dos brasileiros representa um estímulo extra para Bruno Senna, da Renault. "Será a primeira vez com um carro mais competitivo'', afirmou. No ano passado, disputou a prova pela Hispania. "Sempre convivi com a pressão.'' Seu objetivo é marcar pontos pela segunda vez na temporada e na carreira. Bruno está em fase de mostrar à Renault ser uma boa opção para o ano que vem. Junto do russo Vitaly Petrov e do francês Romain Grosjean, concorre à vaga.

Já Rubens Barrichello, da Williams, desvinculou eventual renovação do contrato, cada vez mais difícil, com seu desempenho no GP do Brasil. "Não seria o fato de eu marcar pontos aqui que os convenceria de algo.''