Vettel prevê 'imenso desafio' em Mônaco

MÔNACO - Até agora, este ano, as sessões de classificação e as corridas foram bem distintas das dos últimos anos. Apesar de pilotos e equipes reconhecerem a importância de obter uma boa colocação no grid, o desenvolvimento das provas mostrou que hoje é possível largar lá atrás e chegar ao pódio. Muitas ultrapassagens e pit stops caracterizam a temporada. Tudo isso, porém, não vale para o GP de Mônaco.

Os treinos livres de ontem deixaram vários ensinamentos para a sequência do fim de semana nas ruas do Principado, sexta etapa do campeonato. "Vencer aqui vai ser um imenso desafio", definiu Sebastian Vettel, da Red Bull, primeiro colocado na Austrália, Malásia, Turquia e Espanha. Na China ficou em segundo. "As características do traçado permitem que os adversários possam estar na nossa frente. A classificação será fundamental", prevê o líder destacado do Mundial.

Nesta sexta-feira não há atividade de pista. Os carros voltam ao circuito de 3.340 metros e 19 curvas amanhã de manhã. Hoje é dia para muitos convidados das equipes, a maioria investidores em potencial, conhecerem melhor os encantos da Fórmula 1. Algumas mantêm barcos no porto, próprios ou alugados, para recebê-los.

