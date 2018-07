Vettel prevê um GP muito veloz

A Red Bull, de Sebastian Vettel e Mark Webber, ratificou nos treinos sua grande adaptação aos 5.615 metros do Circuito Internacional da Coreia, em Yeongam. "Estamos, como esperado, muito rápidos", disse Vettel, agora a apenas 4 pontos de Fernando Alonso, da Ferrari, 194 a 190. "Mas em condição de corrida a luta será bem apertada. McLaren e Ferrari estão também velozes", comentou o alemão.

E não era discurso estratégico: é mesmo provável que na próxima madrugada, ao longo das 55 voltas do GP da Coreia, 16.º do calendário, Lewis Hamilton e Jenson Button, da McLaren, Alonso e Massa desafiem Vettel e Webber como a Fórmula 1 não viu no Japão, domingo. E até a Mercedes, de Michael Schumacher e Nico Rosberg, deu mostra, nas sessões livres, de poder obter um melhor resultado que nas últimas etapas.

Já o terceiro colocado no Mundial, Kimi Raikkonen, da Lotus, com 157 pontos, compreendeu ser difícil acompanhar mais de perto o ritmo de Red Bull, McLaren e Ferrari. A Lotus introduziu na Coreia posicionamento dos terminais de escape semelhante ao dos concorrentes e está aprendendo com a novidade.

A largada será às 3 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela TV Globo.

"O ritmo de treino deverá ser diferente do de corrida", comenta Button. O diretor de competições da Pirelli, Paul Hembery, explicou o que está deixando a disputa tão em aberto: "É o GP da Coreia mais quente que conhecemos". O asfalto chegou a 31 graus sexta-feira. "E nossos pneus supermacios e macios são um pouco mais macios que os do ano passado." A administração do uso dos supermacios, mais aderentes mas de menor autonomia, é desafiadora.

Alonso demonstrou maior confiança depois de ver na simulação de corrida, sexta-feira, que dificilmente Vettel e Webber vão passear na pista. O espanhol ficou logo atrás da dupla da Red Bull. Mas destacou uma variável importante no GP da Coreia: "Tradicionalmente a aderência do asfalto melhora muito ao longo do fim de semana, por quase não haver competições aqui".

Assim, as equipes podem definir um acerto do carro para o nível de aderência dos treinos e depois, na prova, com o seu aumento, o comportamento do monoposto mudar, não necessariamente melhorando. No ano passado, o ex-diretor esportivo da Renault, Steve Nielsen, comentou: "Dá um toque a mais de imprevisibilidade à corrida. Temos de adivinhar como o carro vai se comportar nas voltas finais numa condição que não tivemos como testá-lo". O desgaste dos pneus evidenciado nos treinos dão a entender que a maioria dos pilotos vai fazer dois pit stops. Alguns terão de fazer três paradas.

A possibilidade de Massa realizar na Coreia outro bom trabalho, a exemplo do pódio no Japão, parece ser boa. A Ferrari precisou desmentir que já renovou o contrato de Massa, conforme noticiado na TV, no Brasil.