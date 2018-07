Vettel, primeira derrota de Muricy e Cruzeiro ainda mais líder: saiba como foi o fim de semana esportivo

SÃO PAULO - O fim de semana esportivo foi de muita alegria para Sebastian Vettel, Jon Jones e as torcidas de Cruzeiro e Palmeiras. Enquanto o piloto da Red Bull venceu o GP de Cingapura e abriu anda mais vantagem na liderança da F-1, o melhor lutador dos meio-pesados do UFC manteve a sua hegemonia na categoria. Já os dois antigos Palestras ficaram mais perto dos títulos séries A e B do Brasileirão. Do outro lado, os corintianos viram a equipe chegar ao sexto jogo sem vitória, e os são-paulinos sentiram pela primeira vez o gosto da derrota sob o comando de Muricy Ramalho. Na Europa, a rodada foi marcada por goleadas, principalmente a do Manchester City contra o rival United e o massacre da Inter de Milão contra Sassuolo.

BRASILEIRÃO

O Botafogo teve a grande chance de se aproximar do líder Cruzeiro, que empatou com o o Corinthians, mas a desperdiçou ao perder para o Bahia por 2 a 1 dentro do Maracanã. Os cariocas chegaram a abrir o placar com Edílson, mas Fernandão e Obina garantiram a vitória para a equipe do técnico Cristóvão Borges. Com o resultado, o Botafogo fica oito pontos atrás do Cruzeiro na luta pelo título do Brasileirão. Atlético-PR, que venceu a Ponte Preta por 1 a 0, e Grêmio, que empatou em 0 a 0 com Vitória, fecham o G-4 do campeonato.

CORINTHIANS

Se o empate em 0 a 0 acabou sendo um ótimo resultado para o Cruzeiro, ele não foi tão comemorado no lado corintiano. Cássio foi o grande herói na tarde de domingo, garantindo o empate sem gols no Pacaembu, mas mesmo assim o Corinthians chegou ao seu sexto jogo seguido sem vitória no Brasileirão. O empate fez o clube alvinegro cair para a 11ª colocação do campeonato com 31 pontos, sendo que já são oito pontos de diferença para o primeiro clube classificado para Libertadores neste momento, o Grêmio.

SÃO PAULO

Depois de muito tempo de crise, o torcedor são-paulino já havia se esquecido o que era perder no Brasileirão. Já eram três vitórias seguidas sob o comando de Muricy Ramalho. Mas uma bomba de falta de Rodrigo garantiu a vitória por 1 a 0 do Goiás no Serra Dourada e o primeiro revés do São Paulo desde a chegada de Muricy. A derrota faz a equipe tricolor novamente voltar as suas atenções para a zona do rebaixamento. São apenas três pontos de diferença para o primeiro rebaixado para a Série B no momento, o Criciúma.

SANTOS

Aos poucos, o Santos vai cada vez mais sonhando com o G-4 do Brasileirão. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma na Vila Belmiro no Domingo, a equipe do técnico Cludinei Oliveira está a sete pontos do Grêmio, mas com uma partida a menos. Thiago Ribeiro e Willian Margrão marcaram para os donos da casa, enquanto Tony, descontou para o Criciúma, que segue na zona do rebaixamento, um ponto atrás do Flamengo, 16º colocado.

SÉRIE B

O Palmeiras está cada vez mais próximo de atingir a pontuação esperada para garantir o acesso para a Série A do Brasileirão. Com uma grande atuação de Wesley, o clube alviverde bateu o Sport por 2 a 1 e chegou aos 55 pontos, apenas 11 abaixo da projeção de 66 pontos feita para garantir a volta para a elite nacional. O comandados do técnico Gilson Kleina ainda puderam comemorar a vantagem aberta para a vice-líder Chapeconse, que perdeu de 2 a 0 para o ABC e agora está 9 pontos atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos.

FUTEBOL INTERNACIONAL

O final de semana foi de goleadas na Europa. A Inter de Milão atropelou o Sassuolo por 7 a 0, enquanto Barcelona fez 4 a 0 no Rayo Valecano e o Real Madrid bateu o Getafe por 4 a 1. NA Inglaterra, o Manchester City conquistou uma importante vitória ao golear o Manchester United por 4 a 1. Apesar dos resultados, apenas o Barcelona pode comemorar a liderança. Na Itália, Roma e Napoli estão na ponta da tabela, enquanto o Arsenal divide com o Tottenham a liderança do Inglês.

F-1

E novamente o alemão Sebastian Vettel sobrou na F-1. Liderando a prova de ponta a ponta, o piloto da Red Bull foi o grande vencedor do GP de Cingapura. Com o resultado, o alemão abriu 60 pontos de diferença para o segundo colocado no Mundial de Pilotos, o espanhol Fernando Alonso, que também ficou na segunda colocação no domingo. O finlandês Kimi Raikkonen completou o pódio em Cingapura, enquanto o brasileiro Felipe Massa foi o sexto colocado.

UFC

Jon Jones suou muito, mas continua absoluto entre os meio-pesados (até 93 kg) do UFC. Foram longos cinco rounds contra o sueco Alexander Gustafsson, mas no final o norte-americano foi declarado o vencedor por decisão unânime. Jones se tornou o meio-pesado a manter o cinturão por mais tempo ao triunfar em sua sexta defesa de título, além de acumular a sua décima vitória consecutiva.

BASQUETE

A França conquistou no domingo seu primeiro título no Campeonato Europeu masculino de basquete. Comandada por Nicolas Batum, Tony Parker e Boris Diaw, que atuam na NBA, a equipe não teve maiores dificuldades para vencer na final a Lituânia por 80 a 66, em duelo realizado em Ljubljana, na Eslovênia. Depois de um primeiro quarto equilibrado, Batum liderou o massacre francês para o título.

VOLÊI

A seleção brasileira feminina de vôlei mostrou a sua força no Campeonato Sul-Americano, disputado no Peru. Sem perder nenhum set, a equipe de José Roberto Guimarães se consagrou campeã do torneio pela 18ª vez em 29 participações. Nas 11 vezes em que não foi campeã, a equipe ficou na segunda colocação. O título veio no sábado, após triunfo contra a Venezuela, mas a última partida foi disputada no domingo, contra o Peru.

TÊNIS

Enquanto a polonesa Agnieszka Radwanska confirmou o seu favoritismo no Torneio de Seul ao ser campeã depois de bater a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, o francês Jo-Wilfried Tsonga foi surpreendido na final do Torneio de Metz. O oitavo colocado no ranking da ATP foi derrotado pelo compatriota Gilles Simon, número 16 do mundo, por 2 sets a 0. Com o resultado, Tsonga perdeu a chance de conquistar pela terceira vez consecutiva a competição.