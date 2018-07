Vettel, Serena, pesadelo do São Paulo e Olimpíada de 2020: saiba como foi o fim de semana esportivo

SÃO PAULO - O fim de semana foi bom no esporte. O alemão Sebastian Vettel colocou uma mão na taça da temporada da F-1 ao vencer sem dificuldades em Monza, enquanto Serena Williams bateu Victoria Azarenka e levantou pela quinta vez o troféu do U.S.Open. No futebol, o Cruzeiro está absoluto no Brasileirão: termina o primeiro turno na liderança, enquanto apenas o Santos conseguiu comemorar entre os paulistas, já que o Coritnhians empatou com o lanterna do campeonato e o São Paulo amarga seu calvário. A seleção brasileira não teve dificuldades para golear a Austrália em amistoso. E o COI escolheu Tóquio como sede para a Olimpíada de 2020. Oscar Schmidt se tornou o terceiro brasileiro a entrar no Hall da Fama Naismith.

BRASILEIRÃO

Campeão antecipado do primeiro turno, o Cruzeiro encerrou a primeira metade do Campeonato Brasileiro com mais uma vitória, por 1 a 0, sobre o Flamengo domingo. Com o resultado, a equipe mineira começa a segunda metade do torneio quatro pontos à frente do Botafogo, que bateu o Criciúma por 2 a 1 de virada, e com seis de vantagem em relação ao Grêmio, que superou a Portuguesa por 3 a 2 em partida muito polêmica, e ao Atlético-PR, que empatou em 0 a 0 com o Vasco.

TRICOLOR

Depois de quatro jogos em oito dias, o São Paulo voltou a apresentar os mesmos erros de quando entrou na péssima fase que parecia estar perto do fim. Com dois gols de Alex, o Coritiba levou a melhor diante da equipe tricolor por 2 a 0 no Couto Pereira. Os comandados de Paulo Autuori mostraram nervosismo durante toda a partida, com Osvaldo sendo expulso, e ainda tiveram de ouvir a torcida parananese gritar "olé" nos momentos finais do jogo. Com o resultado, o São Paulo continua na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 18 pontos.

CORINTHIANS

Em jogo de baixo nível técnico, Corinthians e Náutico não saíram do 0 a 0, no Estádio do Pacaembu. A despeito de enfrentar a pior equipe do Brasileiro, o time alvinegro não conseguiu chegar ao gol, frustrando os torcedores. A ausência de Guerrero e Pato, em suas respectivas seleções, pesou para o Corinthians, que criou poucas chances de perigo. A falta de uma referência na área foi tanta que Tite chegou a improvisar o zagueiro Paulo André no ataque durante o segundo tempo, mas sem sucesso.

SANTOS

Com uma ótima atuação do goleiro Aranha, o Santos, que não pôde contar com Montillo, criou poucas chances de gol, mas superou o Goiás por 1 a 0 na Vila Belmiro com gol de Thiago Ribeiro, que deixou a equipe santista mais longe da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 25 ponto e na nona colocação. Outra curiosidade é que o time estreou sábado o seu novo uniforme azul, em homenagem a orla, cartão-postal de Santos.

SÉRIE B

O Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, sábado, no Estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO), com dois gols de Alan Kardec e um de Leandro. O resultado encerra a má fase enfrentada pela equipe desde a eliminação para o Atlético-PR na Copa do Brasil, com quatro jogos sem vencer nas últimas semanas, contando a derrota no Paraná. O time de Gilson Kleina é líder da Série B, com 45 pontos.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Mesmo sem quatro titulares, a seleção brasileira não teve dificuldades para golear a Austrália por 6 a 0 sábado dentro do Estadio Mané Garrincha, em Brasília. Entre as novidades de Felipão, Jô marcou duas vezes, Ramires fez outro, deu uma assistência e colocou uma bola na trave, enquanto que Bernard participou ativamente de dois gols. Até Alexandre Pato aproveitou a chance que recebeu no segundo tempo e deixou o seu.

ELIMINATÓRIAS

Foram definidas as dez equipes que participarão da fase final das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014. Etiópia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Burkina Fasso, Nigéria, Egito, Argélia, Camarões e Senegal participarão da fase decisiva do torneio. Enquanto Camarões bateu a Líbia por 1 a 0 e garantiu a última vaga no domingo, a Etiópia se classificou, e eliminou a África do Sul, após bater a República Centro-Africana por 2 a 1 sábado, dia que também foi marcado pela classificação de Burkina Fasso, que superou o Gabão por 1 a 0.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Como capitão, Kaká reestreou pelo Milan, depois de quatro anos, da melhor forma possível. O meia brasileiro comandou a equipe na vitória por 4 a 0 no amistoso contra o Chiasso, clube da segunda divisão da Suíça, participando da jogada do primeiro gol, ele mesmo marcando o terceiro.

F-1

O alemão Sebastian Vettel deu mais um passo neste fim de semana para conquistar o tetracampeonato mundial da Fórmula 1. Liderando de ponta a ponta, o piloto da Red Bull conquistou o GP da Itália, abrindo 53 pontos de vantagem a Fernando Alonso, segundo colocado na Mundial e da prova deste domingo. O australiano Mark Webber completou o pódio, enquanto o brasileiro Felipe Massa ficou na quarta posição.

TÊNIS

Em uma grande partida, Serena Williams e Victoria Azarenka decidiram o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. A bielorrussa fez jogo duro, mas no fim quem ficou com o título foi Serena, que depois de 2 horas e 45 minutos de partida, conseguiu o pentacampeonato em Nova York com a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 6/1.

+ TÊNIS

Já o brasileiro Bruno Soares não conseguiu conquistar o título da chave de duplas do US Open, disputado em quadras rápidas na cidade de Nova York. Na decisão deste domingo, o mineiro e o austríaco Alexander Peya perderam para o indiano Leander Paes e o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 12 minutos.

JOGOS OLÍMPICOS

O mundo descobriu sábado onde serão realizados os Jogos Olímpicos de 2020. A cidade de Tóquio foi eleita pelos integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) para ser a sede dos jogos olímpicos de 2020. A capital japonesa, que foi sede dos jogos em 1964, derrotou as candidaturas das rivais Istambul e Madri. Com 60 votos contra 36 da cidade turca, o Japão receberá novamente a maior competição esportiva do mundo.

BASQUETE

Conduzido por Larry Bird, lenda do Boston Celtics, Oscar Schmidt entrou oficialmente para o Hall da Fama Naismith, se tornando o terceiro brasileiro a receber uma das maiores honras do basquete mundial. Hortência (classe 2005) e Ubiratan (classe 2010) são os outros brasileiros nomeados. Oscar é o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos (com 1.093 pontos).