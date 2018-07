Vettel supera Jenson Button e lidera último treino livre do GP do Brasil

SÃO PAULO - Sob sol forte e sem a esperada chuva, que deve ficar apenas para a corrida deste domingo, o terceiro e último treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1 foi realizado na manhã deste sábado, no circuito de Interlagos, em São Paulo. E o piloto alemão Sebastian Vettel, campeão antecipado da temporada, fez o melhor tempo com a sua Red Bull, ao cravar a volta mais rápida em 1min12s460.

Agora, os pilotos voltam para a pista a partir das 14 horas, quando acontece o treino de classificação para a definição do grid de largada do GP do Brasil. A expectativa é que a disputa da pole position na última etapa da temporada fique restrita ao próprio Vettel, que já tem 14 em 18 provas no campeonato, e aos dois pilotos da McLaren, os ingleses Lewis Hamilton e Jenson Button.

No treino livre deste sábado, quando pilotos e equipes fazem os últimos acertos nos carros para a sessão de classificação, Vettel mostrou porque tem sido o mais rápido da temporada e terminou na frente. Enquanto isso, Hamilton, que tinha feito o melhor tempo na sexta-feira, conseguiu o quarto lugar, atrás de Button e do outro piloto da Red Bull, o australiano Mark Webber.

Entre os pilotos brasileiros, Felipe Massa não conseguiu ficar no pelotão de frente, conseguindo apenas a 10ª colocação com a sua Ferrari. Rubens Barrichello, por sua vez, fez um bom trabalho e levou a Williams ao 12º lugar. E Bruno Senna não passou da 17ª posição no terceiro treino livre, bem atrás do seu companheiro de Renault, o russo Vitaly Petrov, que fez o 11º tempo.

Confira o resultado do último treino livre:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min12s460

2) Jenson Button (ING/McLaren) - 1min12s547

3) Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min12s597

4) Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min12s622

5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min12s765

6) Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min13s113

7) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min13s286

8) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min13s393

9) Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min13s419

10) Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min13s583

11) Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1min13s838

12) Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1min14s283

13) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - 1min14s286

14) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min14s311

15) Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min14s454

16) Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min14s547

17) Bruno Senna (BRA/Renault) - 1min14s551

18) Jarno Trulli (ITA/Lotus) - 1min15s843

19) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - 1min16s026

20) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin) - 1min16s616

21) Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) - 1min17s143

22) Daniel Ricciardo (AUS/Hispania) - 1min17s296

23) Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min17s984

24) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) - sem tempo